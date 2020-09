Coligação de Covas em SP indica aliança nacional entre PSDB, DEM e MDB

Acordo entre PSDB, MDB e DEM em torno de Covas é parte de uma articulação nacional que envolve apoio à candidatura do deputado Baleia Rossi (MDB) à presidência da Câmara e construção de uma frente ampla contra Bolsonaro em 2022

O governador de São Paulo,(PSDB), e o pré-candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo (PSDB), votaram juntos na convenção do partido neste sábado, 14, e deram um tom nacional à aliança partidária formada em torno do tucano. A votação foi acompanhada pelo vice-governador Rodrigo Garcia (DEM) e pelo vereador Ricardo Nunes (MDB), anunciado ontem como candidato a vice de Covas

O acordo entre PSDB, MDB e DEM em torno de Covas é parte de uma articulação nacional das três siglas que envolve apoio à candidatura do deputado Baleia Rossi (MDB) à presidência dae construção de uma frente ampla contraem 2022. “Um passo de cada vez. Após as eleições deste ano teremos uma indicação mais clara da força dessa união, que no plano nacional integra PSDB, MDB e DEM”, disse Doria ao lado de Covas após votar.