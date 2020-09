Vereador Ricardo Nunes será o vice de Covas na disputa pela Prefeitura de São Paulo

A convenção do PSDB, que irá oficializar a candidatura de reeleição do prefeito, ocorre neste sábado (12)

Divulgação/Afonso Braga O vereador Ricardo Nunes (MDB) será o candidato à vice na chapa do prefeito Bruno Covas (PSDB)



O vereador Ricardo Nunes (MDB) será o candidato a vice da chapa do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), que tenta reeleição. A informação foi confirmada pelo apresentador do Jornal da Manhã, da Jovem Pan, Thiago Uberreich. Nunes, vereador em segundo mandato na Câmara Municipal, fechou o acordo com a equipe de campanha do tucano na tarde desta sexta-feira (11). A convenção do PSDB, que irá oficializar a candidatura de reeleição do prefeito, ocorre neste sábado (12). O prefeito encerrará a convenção do MDB, que ocorre na Câmara Municipal nesta tarde, para selar a aliança. Nunes é um parlamentar próximo da base governista na Câmara, e teve atuação de destaque em uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que cobrou dívidas de bancos que atuam na cidade. Ele nunca disputou cargos no executivo.

A negociação para a definição do vice de Covas vinha envolvendo aliados do DEM e chegou a caminhar, na semana passada, para as opções de ou a indicação de um nome do partido Republicanos, o que esbarrava ainda na candidatura de Celso Russomanno, ou de lançamento de uma chapa pura tucana. Nenhuma das opções era consenso entre os aliados, que tinham restrições a um nome para vice associado ao campo da direita e também à falta de um nome de outro partido na chapa. Nesta quinta, as negociações com o MDB avançaram com indicação de Nunes pelo partido, e passaram pela aprovação o deputado federal Baleia Rossi, presidente da legenda. Covas esteve no Palácio dos Bandeirantes nesta sexta para comunicar a decisão ao governador João Doria (PSDB), de quem Covas era vice.