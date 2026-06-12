Copa do Mundo: acompanhe Canadá e Bósnia ao vivo

Partida abre o grupo B do Mundial, que também conta com a favorita Alemanha e a Tunísia

A Copa do Mundo de 2026 continua nesta sexta-feira (12) com o duelo entre Canadá e Bósnia e Herzegovina, pela primeira rodada do Grupo B. A partida começa às 13h .

Um dos países-sede do torneio, o Canadá disputa sua terceira Copa do Mundo e busca avançar ao mata-mata pela primeira vez em sua história. Já a Bósnia e Herzegovina retorna ao Mundial após mais de uma década e tenta repetir a boa impressão deixada em sua única participação anterior, em 2014.

O confronto é válido pelo Grupo B, que também conta com Alemanha e Tunísia. Os três pontos disputados hoje serão decisivos para as pretensões das equipes na luta por uma vaga na próxima fase da competição.