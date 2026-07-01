Copa do Mundo: confira os confrontos das oitavas de final
Dia após dias estão sendo conhecidos as equipes que seguem vivas no mata-mata da Copa do Mundo e seguem vivas na buscam pelo título do campeonato. Quatro confrontos já foram conhecidos, ainda faltam quatro serem definidos. Ao todos, os confrontos serão conhecidos na sexta-feira (03), quando acontece o último da segunda fase da competição, também conhecida como 16 avos, que será entre Colômbia e Gana.
Já garantiram sua vaga para as oitavas de final:
- Canadá
- Brasil
- Paraguai
- Marrocos
- Noruega
- França
- México
- Inglaterra
- Bélgica
Ao todo, das 32 equipes que avançar para a segunda fase, 16 avança para a próxima fase, sendo que 9 já garantiram vagas e 9 já foram eliminadas, entre elas, Alemanha e Holanda.
Confira os confrontos
Sábado, 4 de julho
- Canadá x Marrocos – 14h
- Paraguai x França – 18h
Domingo, 5 de julho
- Brasil x Noruega – 17h
- México x Inglaterra – 21h
Segunda-feira, 6 de julho
- 16h – confronto a ser definido
- 21h – Bélgica x (adversário a ser definido)
Terça-feira, 7 de julho
- 13h – confronto a ser definido
- 17h – confronto a ser definido
Seleções eliminadas
- África do Sul
- Japão
- Alemanha
- Holanda
- Costa do Marfim
- Suécia
- Equador
- RD do Congo
- Senegal