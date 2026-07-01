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Copa do Mundo: confira os confrontos das oitavas de final

Confrontos da próxima fase da competição começam a ser disputados no sábado, 4 de julho

Sarah Américo

Douglas Santos
Douglas Santos Rafael Ribeiro / CBF, Nelson Terme / CBF

Dia após dias estão sendo conhecidos as equipes que seguem vivas no mata-mata da Copa do Mundo e seguem vivas na buscam pelo título do campeonato. Quatro confrontos já foram conhecidos, ainda faltam quatro serem definidos. Ao todos, os confrontos serão conhecidos na sexta-feira (03), quando acontece o último da segunda fase da competição, também conhecida como 16 avos, que será entre Colômbia e Gana.

Já garantiram sua vaga para as oitavas de final:

  • Canadá
  • Brasil
  • Paraguai
  • Marrocos
  • Noruega
  • França
  • México
  • Inglaterra
  • Bélgica

Ao todo, das 32 equipes que avançar para a segunda fase, 16 avança para a próxima fase, sendo que 9 já garantiram vagas e 9 já foram eliminadas, entre elas, Alemanha e Holanda.

Confira os confrontos

Sábado, 4 de julho

  • Canadá x Marrocos – 14h
  • Paraguai x França – 18h

Domingo, 5 de julho

  • Brasil x Noruega – 17h
  • México x Inglaterra – 21h

Segunda-feira, 6 de julho

  • 16h – confronto a ser definido
  • 21h – Bélgica x (adversário a ser definido)

Terça-feira, 7 de julho

  • 13h – confronto a ser definido
  • 17h – confronto a ser definido

Seleções eliminadas

  • África do Sul
  • Japão
  • Alemanha
  • Holanda
  • Costa do Marfim
  • Suécia
  • Equador
  • RD do Congo
  • Senegal