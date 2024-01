Dólar cai para R$ 4,85 após dados da inflação nos EUA

O objetivo dessa modalidade de investimento é permitir que você monte uma carteira de ativos do zero, mesmo que nunca tenha investido

O dólar emendou o terceiro pregão seguido em baixa nesta sexta-feira, 12, em um dia marcado pelo enfraquecimento da moeda americana frente ao recuo das taxas dos Treasuries. Este é o menor nível de fechamento deste ano. O dólar fechou o dia com o pregão cotado a R$ 4,85, uma baixa de 0,36%. Na primeira semana de janeiro, a moeda havia subido 0,39%, ultrapassando o teto de R$ 4,90, entretanto, houve o recuo de 0,30% nesta semana. Já os noves primeiros pregões de 2024, no acumulado, apresentam alta de 0,08%. Por outro lado, o real se beneficiou do aumento das apostas elevadas para o decréscimo de juros nos Estados Unidos a partir de março. O resultado da inflação ao consumidor americano fez com que o mercado comemorasse o desafogo da inflação no atacado, o que aponta para uma tendência de desinflação nos EUA. O índice de preços ao produtor (PPI) divulgado na manhã desta sexta-feira, 12, mostrou que houve a deflação de 0,1% em dezembro, o que gerou frustração frente às estimativas de analistas, que apontavam para uma alta de 0,2%.