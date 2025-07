Abipesca solicita R$ 900 milhões ao governo para enfrentar ‘tarifaço’ de Trump

Presidente do setor explica que falta de crédito pode comprometer capacidade das indústrias de manter estoques, cumprir obrigações financeiras e preservar os postos de trabalho

LUCAS LACAZ RUIZ/ESTADÃO CONTEÚDO Cerca de 70% dos pescados brasileiros são exportados para os Estados Unidos, e a Abipesca estima que R$ 300 milhões em produtos estão estagnados desde o anúncio da nova taxação



A Associação Brasileira das Indústrias de Pescado (Abipesca) fez um apelo ao governo federal, solicitando a liberação de R$ 900 milhões em crédito emergencial. O objetivo é amenizar os efeitos da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre os produtos importados do Brasil. O pedido foi formalizado em um ofício dirigido ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A proposta do órgão inclui uma linha de crédito que ofereceria seis meses de carência e um prazo de 24 meses para o pagamento. A entidade argumenta que o setor está enfrentando uma severa crise de capital de giro, dificultando a adaptação da produção que antes era destinada ao mercado norte-americano, uma vez que o mercado interno não consegue absorver os cortes.

O presidente da Abipesca, Eduardo Lobo, enfatizou a gravidade da situação, ressaltando que a falta de crédito pode comprometer a capacidade das indústrias de manter estoques, cumprir obrigações financeiras e preservar os postos de trabalho. A situação é crítica, e a urgência da resposta governamental é fundamental para a sobrevivência do setor.

Atualmente, cerca de 70% dos pescados brasileiros são exportados para os Estados Unidos, e a Abipesca estima que R$ 300 milhões em produtos estão estagnados desde o anúncio da nova taxação. A entidade alertou que, se não houver uma resposta rápida, cerca de 35 indústrias e aproximadamente 20 mil trabalhadores poderão ser severamente impactados.

Além do pedido de crédito, a Abipesca também solicitou ao governo que intensifique as negociações para a reabertura do mercado europeu. Desde 2017, as exportações brasileiras de pescado estão proibidas nesse mercado, e a entidade vê essa reabertura como uma alternativa viável para redirecionar o fluxo comercial e minimizar os danos causados pela tarifa dos EUA.

*Com informações do Estadão Conteúdo