Impacto das tarifas de Trump reduz exportações de carne bovina brasileira em 80% em três meses

Preço no mercado americano também sofreu alterações, subindo de US$ 5.200 por tonelada em abril para US$ 5.850 nesta semana, o que equivale a um aumento de 12%

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Carne fresca,Açougues, Frigoríficos, alimento



As tarifas adicionais implementadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tiveram um impacto drástico nas exportações de carne bovina do Brasil. Em abril, o volume exportado foi de 47,8 mil toneladas, mas esse número despencou para 27,4 mil toneladas em maio, 18,2 mil toneladas em junho e, atualmente, apenas 9,7 mil toneladas. Essa queda representa uma diminuição de 80% em comparação ao mês de abril. O preço da carne brasileira no mercado americano também sofreu alterações, subindo de US$ 5.200 por tonelada em abril para US$ 5.850 nesta semana, o que equivale a um aumento de 12%.

Com a iminente implementação de uma sobretaxa de 50% a partir de agosto, algumas remessas já estão sendo redirecionadas para evitar essa tarifa. Frigoríficos do Mato Grosso do Sul já suspenderam a produção para os EUA. O governo brasileiro, junto com a indústria da carne, está se mobilizando para alertar os importadores dos Estados Unidos sobre as consequências da nova tarifa. Dados são do Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) e compilados pela Abiec (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes).

O Brasil, que até o início deste ano era o maior exportador de carne bovina para os EUA, registrou vendas recordes de 181,5 mil toneladas e um faturamento de US$ 1,04 bilhão entre janeiro e junho de 2025. Tradicionalmente, os Estados Unidos estabelecem limites para a importação de carne bovina, e o Brasil possui uma cota anual de 65 mil toneladas. No entanto, o país vinha exportando quase três vezes esse volume.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O vice-presidente Geraldo Alckmin está à frente das negociações para tratar dessa questão, enquanto a Abiec destaca que aproximadamente 70% da carne produzida no Brasil é consumida internamente, com os 30% restantes destinados à exportação, principalmente cortes menos populares no mercado local.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias