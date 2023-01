Ação da Americanas cai 42,5% e fecha o dia valendo R$ 1

Queda acontece após a empresa entrar com um pedido de recuperação judicial

MÔNICA ZARATTINI/ ESTADÃO CONTEÚDO Ação da Americanas caiu 42,5% e fechou o dia valendo R$ 1



As ações da Americanas caíram nesta quinta-feira, 19, 42,52% e fecharam o dia valendo R$ 1. A queda acontece após a empresa entrar com um pedido de recuperação judicial e informar uma dívida de cerca de R$ 43 bilhões para mais de 16 mil credores. Para se ter ideia, antes do anúncio das “inconsistências contábeis” de R$ 20 bilhões, no último dia 11, as ações eram cotadas em R$ 12. A desvalorização acumulada desde a última quinta-feira, 12, é de 91,6%. Em relação a queda nesta quinta-feira, a notícia da recuperação judicial, divulgada por volta das 14 horas, fez o papel despencar de R$ 1,34 para R$ 1,25. Uma hora depois a ação estava em R$ 1,28, ou seja, caiu 26% no dia.