Sob pressão do Planalto e do Congresso, José Mauro Coelho anunciou nesta segunda-feira a sua saída do comando da petrolífera

Unsplash/Nicholas Cappello Mercado financeiro dos Estados Unidos não funcionou nesta segunda, feriado no país norte-americano



As ações da Petrobras fecharam o dia em alta nesta segunda, 20, após o anúncio da renúncia do agora ex-presidente da empresa, José Mauro Coelho. Na manhã, as negociações dos papéis da empresa foram interrompidas duas vezes, após o anúncio de que Coelho havia deixado o cargo e depois de Fernando Borges ser indicado para substituí-lo de forma interina, para que os investidores ‘digerissem’ os fatos relevantes divulgados, como previsto nas regras da Bolsa de Valores de São Paulo (B3). Após as pausas, tanto as ações ordinárias da Petrobras (PETR3) como as especiais (PETR4) começaram a ter altas – a primeira fechou o dia com subida de 0,83%, cotada a R$30,19, enquanto a segunda teve valorização de 1,14%, com cada papel valendo R$27,62.

No geral, o Ibovespa, principal índice da B3, teve ligeira alta, de 0,03%, chegando a 99.853 pontos. A alta foi incapaz de retomar o patamar de 100 mil pontos – na sexta, 17, a queda de 2,90% fez com que o índice ficasse abaixo dos 100 mil pela primeira vez desde novembro de 2020. Com o resultado de hoje, passou a acumular recuo de 10,33% no mês e queda de 4,74% no ano. A mínima diária ficou em 98.409 pontos e a máxima, em 100.481. O dólar operou de acordo com o mercado interno e a situação da Petrobras, já que o mercado financeiro dos Estados Unidos ficou fechado nesta segunda por causa de um feriado, e teve subida de 0,85% – a cotação no fechamento era de R$ 5,18.