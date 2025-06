Ações da Tesla caem mais de 8% após troca de farpas entre Musk e Trump

Homem mais rico do mundo, fez doações milionárias à campanha de Trump e depois atuou como conselheiro de seu governo na política de corte de gastos públicos, mas nos últimos meses eles estão se desentendendo

Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP Uma mulher passa por uma loja da Tesla em Washington, D.C.



As ações da fabricante de veículos elétricos Tesla despencaram na Bolsa de Nova York nesta quinta-feira (5), após trocas de farpas públicas entre seu CEO, Elon Musk, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Por volta das 14h05 no horário de Brasília, as ações da Tesla em Wall Street caíam 8,64%, sendo cotadas a 303,35 dólares. Musk, o homem mais rico do mundo, fez doações milionárias à campanha de Trump e depois atuou como conselheiro de seu governo na política de corte de gastos públicos. Nesta quinta-feira, ele acusou o republicano de “ingratidão” em sua rede social X, afirmando que, sem seu apoio, “Trump teria perdido as eleições”. “Tanto faz”, respondeu Musk a um vídeo no qual Trump afirmava que sua raiva se devia à perda de subsídios para veículos elétricos. “Falso”, publicou em seguida o diretor da Tesla, rebatendo um trecho em que o presidente alega que Musk já conhecia o conteúdo do projeto de lei.

Trump declarou nesta quinta-feira (5) que estava “muito decepcionado” com as críticas de Musk ao seu megapacote orçamentário. “Veja, Elon e eu tínhamos uma ótima relação. Não sei se ela continuará. Fiquei surpreso”, disse o presidente republicano a jornalistas no Salão Oval, depois que Musk — até recentemente um de seus assessores mais próximos — classificou o projeto de lei como uma “abominação”. Musk anunciou na semana passada que seu papel no governo dos Estados Unidos havia chegado ao fim, pouco depois de criticar o projeto orçamentário de Trump. Musk considera que essa proposta, já aprovada pela Câmara dos Representantes e ainda pendente de votação no Senado, aumentaria o déficit e minaria o trabalho da Comissão de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês), que ele presidia e que foi responsável por demitir dezenas de milhares de funcionários públicos.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Paula