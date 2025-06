Trump ameaça cortar contratos públicos com empresas de Musk após bate-boca

Presidente disse estar ‘surpreso’ com as críticas do ex-aliado ao plano fiscal, que já foi aprovado pela Câmara dos Representantes e começa a tramitar no Senado; Musk chamou o projeto de ‘abominação repugnante’

Francis Chung/EFE/EPA/Pool Musk afirma, ainda, que o nome de Trump está nos arquivos de Epstein, acusado de comandar rede de tráfico sexual



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta quinta-feira (5) retirar todos os subsídios e contratos governamentais com empresas de propriedade do magnata Elon Musk, após uma briga entre os dois por causa do plano fiscal. “A maneira mais fácil de economizar bilhões de dólares em nosso orçamento é cancelar os subsídios e contratos governamentais de Elon. Sempre me surpreendeu que (Joe) Biden não tenha feito isso!”, disse o líder republicano em sua plataforma Truth Social.

A SpaceX é uma empresa controlada por Musk com o maior número de contratos com o governo dos EUA. O mais suculento desses contratos é o de US$ 5,9 bilhões obtidos em abril com a Força Espacial para lançar satélites e missões nos próximos cinco anos usando os foguetes Falcon 9 e Falcon Heavy da empresa.

A Starlink, subsidiária de telecomunicações da SpaceX, também tem vários contratos com o governo dos EUA, desde o fornecimento de serviços para os militares ucranianos (US$ 537 milhões) até o desenvolvimento de comunicações seguras para as agências de inteligência dos EUA.

Por sua vez, a Tesla, empresa que proporcionou a Musk grande parte da sua fortuna, também pode sofrer com a ira de Trump. Em fevereiro, soube-se que o Departamento de Estado havia reservado US$ 400 milhões para a compra de centenas de unidades do carro Cybertruck, embora o status desse contrato seja atualmente desconhecido.

A mensagem de Trump após vem o desentendimento aberto entre os dois, com críticas cruzadas tanto do Salão Oval quanto das redes sociais. O presidente disse estar “surpreso” com as críticas lançadas por seu ex-aliado ao plano fiscal, que já foi aprovado pela Câmara dos Representantes e que agora começa a tramitar no Senado, também controlado pelos republicanos, e sobre o qual – segundo o presidente – o empresário conheceu os detalhes.

Críticas de Musk

Musk chamou nesta semana o projeto de lei de “abominação repugnante” e criticou os republicanos que já votaram um favor, acusando-os de ter cometido um “erro” ao apoiar uma iniciativa que aumenta a dívida pública. Após a declaração de Trump, ele ressaltou que nunca lhe foi ensinado e foi além, argumentando que, sem seu apoio, o presidente nunca teria vencido a eleição de 2024. Na rede social X, Musk disse em um enquete se chegou o momento de criar um novo partido político.

Em 30 de maio, Musk deixou o cargo de chefe do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), encarregado de reduzir a burocracia e os gastos federais, e alegou na época que estava fazendo isso para se concentrar em seus negócios. No ato de despedida pública, ambos estavam cheios de elogios, mas Trump ofereceu uma nova versão do que aconteceu nesta quinta-feira.

“Elon estava se decepcionando, eu pedi que ele saísse, tirei seu mandato de carro elétrico que forçou todos a comprar carros elétricos que ninguém mais queria (o que ele sabia há meses que ia fazer!) e ele simplesmente ficou LOUCO!”, disse o presidente em sua rede social.

Musk afirma que o nome de Trump está nos arquivos de Epstein

O magnata Elon Musk afirmou nesta quinta-feira, em meio a uma troca de acusações com Donald Trump nas redes sociais, que o presidente dos Estados Unidos está incluído nos arquivos de Jeffrey Epstein, que contém os nomes dos cúmplices do falecido bilionário acusado de comandar uma rede de tráfico sexual.

“É hora de soltar a grande bomba: Trump está nos arquivos de Epstein. Essa é a verdadeira razão pela qual eles não foram divulgados”, publicou Musk na rede social X, da qual é proprietário.

*Com informações da EFE

Publicado por Carolina Ferreira