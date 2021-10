Ações do Facebook despencam mais de 5% em meio denúncias e instabilidade da rede

Papéis registram queda na véspera de depoimento de ex-funcionária que revelou irregularidades na gestão da empresa

IGOR DO VALE/ESTADÃO CONTEÚDO Serviços do Facebook apresentam instabilidade nesta segunda-feira



As ações do Facebook operam em forte queda nesta segunda-feira, 4, em meio à instabilidade dos sistemas da rede social, que inclui também o WhatsApp e o Instagram. Por volta das 16h10, os papéis da empresa registravam recuo de 5,07% na Nasdaq, a Bolsa que concentra as maiores companhias de tecnologia nos Estados Unidos. A queda, no entanto, é motivada principalmente pelas denúncias de irregularidades na política interna da rede social. Os documentos que apontam a má conduta da empresa foram revelados pela ex-gerente de produtos, Frances Haugen. Em entrevista ao programa “60 Minutes“, divulgada neste domingo, 3, a mulher classificou as ações da empresa como “uma traição à democracia”. Ela deve prestar depoimento ao Congresso norte-americano nesta terça-feira, 5.

Usuários do Whatsapp, Instagram e Facebook relataram por outras redes sociais nesta segunda-feira instabilidade nas plataformas no começo da tarde. De acordo com o site “downdetector”, que monitora ocorrências adversas nas plataformas digitais ao redor do mundo, mais de 27 mil problemas foram reportados no WhatsApp do Brasil entre as 12h e 13h. Também há relatos do aumento das reclamações em países como Estados Unidos, Bélgica e Japão. Os gráficos dos outros sites de domínio da empresa de Mark Zuckerberg também mostraram um aumento de reclamações na última hora. O volume de acessos na plataforma que monitora as reclamações foi tão grande que o próprio site DownDetector também apresentou instabilidade.

Entre a maioria das queixas dos usuários estão a incapacidade de enviar ou receber mensagens, fotos e áudios. No Instagram, muitos recebem a mensagem de que “não foi possível atualizar o feed”. Em poucos minutos, o termo “WhatsApp” se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter, com quase 1 milhão de menções na rede social. A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de imprensa do Facebook, que não detalhou o motivo da queda. “Estamos cientes de que as pessoas estão tendo dificuldade para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para que tudo volte ao normal o quanto antes”, disse em nota. Quase uma hora após o registro dos primeiros problemas nas plataformas, o WhatsApp usou o Twitter para enviar uma mensagem aos seus usuários: “Estamos cientes de que algumas pessoas têm problemas com o WhatsApp neste momento. Estamos trabalhando para trazer as coisas de volta à normalidade e vamos dar novas informações aqui assim que possível”. O Instagram também se pronunciou sobre o “problema” nas redes. “Tenham paciência conosco, estamos trabalhando nisso”, diz trecho do posicionamento em inglês.