Ações do Twitter despencam após Elon Musk suspender compra da rede social

Bilionário afirma que ainda está comprometido em concluir a negociação

Pixabay/PhotoMIX-Company Valor da rede social havia disparado após anúncio de compra



As ações do Twitter apresentam forte baixa nesta sexta, 13, após Elon Musk usar a própria rede social para afirmar que estava suspendendo a negociação para adquiri-la. Embora tenha dito mais tarde que continuava comprometido com a aquisição, as perdas não foram totalmente recuperadas, e os papéis da empresa negociados na Bolsa de Valores Nasdaq apresentam queda de 9,79% somente hoje – o preço unitário da ação era de US$ 45,05 (R$ 227,68) no fechamento da quinta, 12, despencou na pré-abertura e agora está em US$ 40,73 (R$ 205,85). Musk havia oferecido US$ 54,20 (R$ 273,93) por cada ação em sua proposta de compra, há duas semanas, quando houve uma disparada no valor da rede social. Desde então, o Twitter viu as ações começarem a cair, assim como outras empresas de tecnologia, devido à busca de investidores por ativos seguros em meio a alta na inflação e nos juros. Agora, com os problemas na negociação, nova queda e mais preocupação para os donos dos papéis.