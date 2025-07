Alckmin defende negociação urgente de tarifas e diz que há pouca preocupação sobre as investigações dos EUA

Segundo o vice-presidente, esse é o ‘sentimento geral’, incluindo Lula, os empresários brasileiros (dos setores industrial, do agronegócio, de serviços e do comércio) e as empresas americanas

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO O foco do Executivo, segundo Alckmin, é reverter as tarifas de 50% para exportações brasileiras a partir de 1º de agosto



O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta quarta-feira (16), que o governo brasileiro quer negociação urgente, mas não vê problema se for preciso prorrogar o início da vigência das tarifas pelos Estados Unidos. As novas cobranças começam a partir de 1º de agosto, segundo anúncio do presidente americano, Donald Trump.

“Nós queremos negociação, é urgente. O bom é que se resolva nos próximos dias”, afirmou Alckmin a jornalistas após reunião com o presidente da Câmara Americana de Comércio para Brasil (Amcham Brasil), Abrão Neto, nesta tarde, na sede do MDIC. Ele completou: “Se houver necessidade nessa negociação de prorrogar o prazo para início das tarifas, não vejo problema”.

Segundo ele, esse é o “sentimento geral”, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os empresários brasileiros (dos setores industrial, do agronegócio, de serviços e do comércio) e as empresas americanas. “Os Estados Unidos, o segundo maior superávit que eles têm é com o Brasil. Se cai o comércio, eles vão perder um dos poucos países com que eles têm superávit. Então, não tem lógica, por isso o empenho para resolver”, disse ainda o vice-presidente.

Investigação americana não é inédita

Alckmin disse que há pouca preocupação do governo federal sobre as investigações anunciadas pelos Estados Unidos sobre aspectos da economia brasileira, incluindo o Pix. “Não é a primeira vez que é feito isso. Da outra vez explicamos e vamos explicar”, afirmou a jornalistas após a série de reuniões que teve com o setor produtivo durante esta quarta-feira (16).

O foco do Executivo, segundo Alckmin, segue sendo reverter as tarifas de 50% para exportações brasileiras a partir de 1º de agosto. “O que temos que resolver é a questão tarifária. Ela não se justifica nesse patamar.” Sobre as questões alvo da investigação, o vice-presidente elencou respostas. Sobre o Pix, disse se tratar de um meio de pagamento modelo e de sucesso. Quanto ao desmatamento, também alvo dos EUA, Alckmin afirmou que o País tem reduzido o problema com a meta de zerá-lo.

O tempo de processos para registrar patentes no Brasil, outra reclamação do governo de Donald Trump, tem sido reduzido, apontou o vice-presidente. “Registrar patente demorava sete anos Caiu para quatro e deve cair para dois até o final do ano que vem.”

Comitê interministerial

O nomeado Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais foi oficializado no decreto que regula a Lei de Reciprocidade Econômica (Lei 15.122/25). Como primeira missão, o grupo terá o objetivo de ouvir os setores empresariais para detectar as implicações do anúncio, pelos EUA, de tarifas de 50% sobre todos os produtos importados do Brasil, a partir do dia 1º de agosto.

Nesta quarta, foram realizadas três reuniões com o setor produtivo para discutir ações contra as tarifas anunciadas pelos EUA. Até aqui, a principal proposta do empresariado é de buscar pelo menos mais 90 dias de discussão e evitar retaliações o quanto for possível. Representantes do setor agropecuário pediram cautela ao Executivo nas negociações e que as tratativas sejam esgotadas até 31 de julho.

