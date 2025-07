Governo brasileiro ‘manifesta indignação’ com tarifaço de Trump em carta e cobra resposta sobre negociação

Documento, assinado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ressalta efeitos prejudiciais da taxação, e diz que Brasil está pronto para ‘solução mutuamente aceitável’

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Alckmin, que tem se reunido com representantes do setor produtivo e agropecuário, expressou a urgência de encontrar uma solução



O governo brasileiro manifestou sua insatisfação em uma carta enviada aos Estados Unidos. O documento, assinado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, critica a tarifa de 50% imposta por Donald Trump sobre produtos do Brasil.

“O governo brasileiro manifesta sua indignação com o anúncio, feito em 9 de julho, da imposição de tarifas de importação de 50% sobre todos os produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos, a partir de 1° de agosto. A imposição das tarifas terá impacto muito negativo em setores importantes de ambas as economias, colocando em risco uma parceria econômica historicamente forte e profunda entre nossos países”, diz o documento.

A correspondência ressalta os efeitos prejudiciais que essa medida pode ter nas economias de ambos os países e solicita a retomada das negociações para resolver a questão. Na comunicação, o governo brasileiro enfatiza que a nova tarifa pode afetar setores cruciais das economias envolvidas, ameaçando a parceria econômica entre Brasil e Estados Unidos. Em maio, o Brasil já havia se posicionado contra uma tarifa anterior de 10%, demonstrando a continuidade de suas preocupações em relação a medidas protecionistas.

Alckmin, que tem se reunido com representantes do setor produtivo e agropecuário, expressou a urgência de encontrar uma solução. Ele destacou que o governo não pretende solicitar uma prorrogação do prazo para a implementação da nova taxação, que está programada para entrar em vigor em 1º de agosto. O foco é resolver a situação antes do dia 31 deste mês. A carta também reafirma o desejo do Brasil de manter um canal de diálogo aberto com as autoridades americanas, buscando um entendimento que beneficie ambas as partes.

Reportagem produzida com auxílio de IA