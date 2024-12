Alckmin prevê valorização do real com pacote fiscal e reforma tributária

Fechamento da moeda americana hoje foi de R$ 6,26, recorde histórico; vice-presidente enfatizou a robustez da economia brasileira, que segundo ele conta com ‘bases sólidas’ e um expressivo volume de reservas cambiais

ANDRE VIOLATTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO



O vice-presidente Geraldo Alckmin expressou otimismo em relação à valorização do real, prevendo que o dólar deve apresentar uma queda após a aprovação do pacote fiscal pelo Congresso. O fechamento da moeda americana hoje foi de R$ 6,26, estabelecendo um novo recorde histórico. Alckmin enfatizou a robustez da economia brasileira, que conta com “bases sólidas” e um expressivo volume de reservas cambiais. “Eu acredito que com a aprovação do conjunto de medidas do governo para redução de despesa e cumprimento do arcabouço fiscal, medidas imediatas, de curto e médio prazo, isso tende a voltar ao patamar natural”, disse Alckmin a jornalistas no Palácio do Planalto.

“A economia brasileira tem bases sólidas. Quem tem reservas do nível do Brasil, de US$ 360 bilhões, o governo brasileiro, o governo do presidente Lula tem compromisso com a responsabilidade fiscal.” O novo modelo do IVA (Imposto sobre Valor Agregado) foi um dos pontos que Alckmin elogiou, afirmando que o Parlamento fez melhorias no texto original.”Essa é uma reforma histórica, aguardada há mais de 30 anos, que é o IVA (Imposto sobre Valor Agregado). Ela traz eficiência econômica, ela desonera investimento, ela desonera exportação”, afirmou. “A Câmara melhorou o texto. Reduziu o valor do IVA. É uma reforma importante.”

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias