Alerta para investidores de Bitcoin (BTC): preço da moeda será testado em julho, diz especialista que previu queda da moeda

Especialista que previu queda do Bitcoin em junho alerta que o preço da moeda será testado no curto prazo; veja o que fazer neste período

(Imagem: Unsplash/Kanchanara) especialista de criptomoedas alertava sobre a queda do BTC desde o dia 13 de junho



O Bitcoin (BTC) já caiu cerca de 18% em um mês, saindo do patamar de US$ 69 mil para os US$ 56 mil. Mas quem escutou Valter Rebelo, head do departamento de criptomoedas da Empiricus Reserach, já estava preparado para isso. Afinal, o especialista de criptomoedas alertava sobre a queda do BTC desde o dia 13 de junho.

E não diga que ele não te avisou: poucos dias após sua previsão, seu alerta saiu em vários portais de notícia chamando a atenção dos criptoinvestidores de que isso poderia acontecer:

E foi o que aconteceu. Cinco dias depois, o Bitcoin atingiu o patamar dos US$ 60 mil. Depois disso, o preço do BTC despencou mais ainda, chegando a atingir até US$ 53.9 mil nos últimos dias. A causa do movimento nada mais é do que a lateralização de preço da moeda, típica do período pós Halving, explicou o especialista. Agora, Valter Rebelo fez mais um alerta que você deveria também estar ciente: o preço do Bitcoin está sendo testado novamente. Dessa vez, por três pressões de venda:

Entenda por que o Bitcoin está caindo em julho:

Múltiplas forças de venda estão jogando contra o Bitcoin nesse começo do mês de julho. São elas:

1. Mineradores de Bitcoin

Os mineradores estão vendendo BTCs, é o que nos mostra a faixa de hash (hash ribbon). “Esse é um sintoma pós-halving”, uma vez que mineradores que não conseguem se manter competitivos acabam vendendo suas posições em Bitcoin”, explica Valter Rebelo.

2. Mt.Gox

Em poucos dias, a corretora japonesa Mt. Gox, que faliu após um hack, começará a devolver a mais de 127 mil usuários cerca de US$ 8,5 bilhões de Bitcoins. Uma parte desses clientes deverá vender.

3. Governo Alemão

O governo alemão capturou cerca de US$ 3 bilhões em BTC de um site de filmes piratas e passou a mover BTCs para corretoras a partir deste mês. “É o tipo de notícia que faz barulho em períodos de marasmo de mercado”, analisa Rebelo.

LISTA DE CRIPTOMOEDAS PROMISSORAS PARA INVESTIR ALÉM DO BITCOIN

O que fazer nos próximos dias?

Não é hora de se desesperar ou de vender Bitcoin, diz Valter Rebelo. Na realidade, agora pode ser um momento de reforçar posição na moeda. Primeiro porque o Bitcoin pode limitar a volatilidade das altcoins (moedas menores que o BTC) no portfólio. E, segundo, porque a regra para ganhar dinheiro com investimentos é clara: é preciso comprar na baixa e vender na alta. E, embora o momento atual seja de mais cautela que ousadia, em breve isso deverá mudar.

O motivo disso? Estamos no melhor período da história de cripto, segundo o especialista. Conforme citado anteriormente, quedas que sucedem o halving são completamente normais. Historicamente, duram de 100 a 160 dias. E, se o último Halving aconteceu há 73 dias, já podemos esperar que o momento de inflexão do ciclo aconteça em breve, afirma o especialista em ativos digitais da Empiricus. Mas claro — tendo ciência de que o bull market não é uma linha reta.

E uma vez que isso acontecer, quem estiver posicionado nas criptomoedas mais promissoras terá a chance de surfar lucros exponenciais. Afinal, outros gatilhos também são esperados para alavancar o preço não só do Bitcoin, mas do criptomercado como um todo. São eles: a retomada do nível de liquidez global, o início da negociação de ETFs de Ethereum e até mesmo a possível vitória de Donald Trump nas eleições americanas.

Valter Rebelo está tão confiante com o potencial desse mercado para os 14 próximos meses, que ele criou o Clube dos CriptoMilionários: uma comunidade para aqueles que desejam ter a chance de embolsar até R$ 1 milhão na conta por meio do investimento em criptomoedas (veja como fazer parte). Parece absurdo, impossível de acontecer? Pois saiba que isso já está acontecendo, e, se quiser, você pode ser o próximo a buscar até R$ 1 milhão.

CONFIRA COMO ENTRAR PARA O CLUBE DOS CRIPTOMILIONÁRIOS

Quem investir em criptos além do Bitcoin tem chance de ganhar até R$ 1 milhão nos próximos 14 meses

Diariamente, 1500 milionários foram criados na última máxima histórica do Bitcoin. Veja:

E se o rali das criptomoedas ainda não acabou, essa foi apenas a primeira máxima de outras que estão por vir nesse bull market. A diferença é que agora você também pode ter a chance de enriquecer com isso. Afinal, o objetivo de Valter Rebelo é formar milionários. Como? Por meio do investimento em uma lista de criptomoedas de alto potencial de retorno.

Estamos falando de criptomoedas bem menores que Bitcoin e Ethereum, com patamar de entrada mais acessível e que podem render ganhos superiores. Para se ter ideia do potencial, um investimento inicial de R$ 1 mil nessa lista de moedas pode virar até 1 milhão de reais nos próximos 14 meses (considerando outros aportes ao longo do período). E Valter Rebelo vai dizer exatamente onde encontrá-las, como comprar e quando vender para os integrantes do Clube.

No passado, quem escutou a Empiricus teve a chance de lucrar

Quem acompanha o departamento de criptoativos da Empiricus há mais tempo sabe que, em anos de bull market, várias indicações tiveram o potencial de tornar membros da comunidade milionários. Alguns exemplos são:

Ethereum (ETH) , indicado em 2017. Se hoje a criptomoeda é a segunda mais famosa do mundo, sete anos atrás, ela era um projeto conhecido apenas pelos poucos entusiastas do mercado.

AXS , token do projeto Axie Infinity. Indicado em janeiro de 2021, entregou +28.000% de retorno, sendo capaz de transformar R$ 3.500 em até R$1.000.00 em apenas 10 meses.

Veja alguns depoimentos de quem seguiu a indicação de compra de AXS naquela época:

Claro que retornos passados não garantem retornos futuros, e o investimento em ativos digitais contém riscos. Contudo, é impossível negar o potencial de retorno que criptoativos são capazes de entregar para o investidor — ainda mais quando são ativos de projetos altamente promissores. Para ter a chance de entrar no Clube dos CriptoMilionários e acessar a lista de recomendações de Valter Rebelo, basta clicar no botão abaixo e deixar seu contato. Mais informações serão enviadas para você gratuitamente.

SAIBA COMO PARTICIPAR DO CLUBE PARA BUSCAR ATÉ R$1 MILHÃO EM 14 MESES