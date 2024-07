Brasileiro cria ferramenta capaz de gerar R$ 29 mil com um investimento de apenas R$ 2 mil usando criptomoedas

Em breve, Eduardo Garufi permitirá que outras pessoas utilizem a tecnologia que ele desenvolveu

Imagem: Montagem feita com Canva Pro Investidor se especializou na rápida negociação de criptomoedas e desenvolveu uma metodologia eficaz



No mercado financeiro, existem duas formas bem comuns de ganhar grandes quantidades de dinheiro de forma rápida: investindo em criptomoedas e fazendo operações de curto prazo. Quem aplica em ativos digitais tem a chance de conseguir lucros exponenciais graças ao potencial elevado dessa classe. Já quem faz day trade tem a oportunidade de alcançar retornos significativos em questão de minutos por conta da alta variação da bolsa de valores.

São práticas com um risco elevado, mas que permitem aos investidores encher os bolsos sem precisar dispor de muita grana. Quem percebeu isso muito bem foi Eduardo Garufi, trader com mais de uma década de atuação na área financeira.

Lucro de até 1.358% com uma única operação

Ele se especializou na rápida negociação de criptomoedas e desenvolveu uma metodologia eficaz o suficiente para poder gerar lucros exponenciais no curto prazo. Foi assim que se tornou multimilionário, inclusive: hoje mora em uma mansão de mais de 300m2 e, na garagem, exibe uma BMW avaliada em quase meio milhão de reais.

Durante muito tempo, o foco de Garufi se restringiu a acumular patrimônio unindo o day trade ao investimento em moedas digitais. Mas, em determinado momento, ele percebeu que outras pessoas poderiam se beneficiar da sua experiência também. Para ajudá-las, então, desenvolveu uma ferramenta que ‘copia’ os seus movimentos em tempo real. Quem já a utilizou teve a chance de obter um ganho de até 1.358% com uma única operação, transformando um aporte de R$ 2 mil em até R$ 29 mil:

Em breve, essa tecnologia será disponibilizada mais uma vez aos brasileiros interessados. A Empiricus Research, maior casa de análise financeira independente do Brasil, irá liberar o acesso a ela por meio de um projeto com vagas limitadas (dadas as limitações da plataforma utilizada), em parceria com Garufi. Para se inscrever na lista de interessados, basta acessar essa página de cadastro ou clicar no link ao final do texto.

No dia 15 de julho, ocorrerá um evento online e gratuito para explicar em detalhes o funcionamento dessa iniciativa. “Retornos passados não garantem retornos futuros e essa é uma operação que envolve riscos. Mas agora é possível buscar uma rentabilidade como a minha só apertando um botão. Pode ser uma revolução no mundo do trade e das criptomoedas, sem falsa modéstia”, diz Garufi.

