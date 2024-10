Alexandre Silveira avalia retorno do horário de verão se houver risco desabastecimento de energia

Ministro de Minas e Energia enfatizou que, durante o período de seca, país não enfrenta um ‘problema energético’ graças a ações preventivas que foram implementadas

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, declarou nesta sexta-feira (11) que a reintrodução do horário de verão poderá ser considerada neste ano, caso o Brasil enfrente um risco de desabastecimento de energia elétrica. Se essa situação não se concretizar, a análise se concentrará no “custo-benefício” da medida. A decisão final sobre o retorno do horário de verão será anunciada na próxima semana, terça-feira (15). Silveira ressaltou que a escolha será baseada em critérios técnicos, levando em consideração também a sensibilidade social e política em relação ao tema. Ele enfatizou que, durante o período de seca, o Brasil não enfrenta um “problema energético”, graças a ações preventivas que foram implementadas, como a conservação de água nos reservatórios. Caso o horário de verão seja efetivamente reinstaurado, haverá um prazo mínimo de 20 dias para que os setores impactados possam se preparar adequadamente. Essa medida não interferirá no segundo turno das eleições, garantindo que o processo eleitoral ocorra sem complicações.

