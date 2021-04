Alimentos da cesta de Páscoa sobem quase 30% em 2021

Pesquisa do Ibre FGV mostra aumento de 60% no arroz e 9,5% do bacalhau; em 2020, variação foi de 0,56%

EFE Pesquisa aponta alta do dólar como principal razão da alta dos alimentos



Os itens que compõem a cesta de Páscoa registraram aumento médio de 29,17% no último ano, segundo dados do Instituto Brasileiro da Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre FGV). Entre os itens que mais subiram estão os principais ingredientes dos almoços de família: arroz (60,79%), cebola (50,90%) e batata-inglesa (27,82%). Já bombons e chocolates registraram alta de 9,49%, enquanto o bacalhau ficou 16,18% mais caro – confira a tabela completa abaixo. O avanço é quase cinco vezes maior da inflação acumulada entre abril de 2020 e março deste ano pelo Índice de Preços aos Consumidor – Mercado (IPC-M) da FGV, que foi de 5,74%, e do 5,25% acumulado até fevereiro pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o indicador oficial da inflação brasileira.

Na Páscoa de 2020, a cesta de produtos havia registrado aumento de 0,56%. A dispara deste ano é justificada pelo aumento do dólar, que encerrou o primeiro trimestre com valorização de 8,5%. André Braz, coordenador do IPC, diz que a alta não representa necessariamente o encarecimento dos produtos nas gôndolas de supermercado. “Só medimos o que aconteceu com os preços nos últimos 12 meses, até março deste ano. Além do aumento já registrado de 10,01% do pescado fresco, o preço do peixe pode subir mais ainda, dada a tradicional pressão da demanda às vésperas da Páscoa”, acrescentou André Braz”, afirma.

Itens Var.% acumulada em 12 meses (abr/19 a mar/20) Var.% acumulada em 12 meses (abr/20 a mar/21) IPC/FGV 3,44 5,74 Inflação dos itens de mesa para Páscoa 0,56 29,17 ARROZ 9,63 60,79 BATATA-INGLESA -28,93 27,82 CEBOLA -15,86 50,90 COUVE MINEIRA -1,01 4,36 BOLO PRONTO 4,03 6,02 BOMBONS E CHOCOLATES 0,54 9,49 OVOS 17,38 12,05 PESCADOS FRESCOS 0,76 10,01 ATUM 2,87 9,47 BACALHAU 13,35 7,28 SARDINHA EM CONSERVA 6,65 16,94 AZEITE -5,09 12,62 AZEITONA EM CONSERVA -2,14 16,02 VINHO 1,30 6,48

Fonte: Ibre FGV