Levantamentos foram divulgados na última quarta-feira; menor diferença para Bolsonaro foi de 8 pontos percentuais em uma das projeções

Montagem sobre fotos: MAX PEIXOTO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO e ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Pesquisas apontam que polarização entre Lula e Bolsonaro se mantém forte



Duas pesquisas de intenção de voto foram divulgadas na última quarta-feira, 8. A primeira do Poder Data e a segunda Genial Quest. Nas duas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria as eleições presidenciais de 2022 em todos os cenários possíveis, caso ocorressem nesta data. Na previsão do primeiro turno das eleições de 2022 do Poder Data, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 43% das intenções, seguido do presidente Jair Bolsonaro (PL), com 35%. Ciro Gomes (PDT) tem 6%; André Janones (Avante), 2%; Simone Tebet (MDB) só chega a 1%. Eymael (DC) chega a 1%; Luciano Bivar (União), 1%. Outros cinco pré-candidatos não pontuaram nessa pesquisa do Poder Data. Brancos e nulos somam 5%; Não sabem também 5%. Numa simulação de segundo turno, Lula aparece com 50% das intenções de votos, seguido de Bolsonaro, com 40%. Brancos e nulos somam 9%, não sabem, 1%.

Já a Genial Quest apresenta uma previsão de primeiro turno na qual, tirando votos brancos, nulos e indecisos, além de creditar somente os votos válidos, Lula venceria o Bolsonaro já no primeiro momento eleitoral, com 52,87% das intenções de votos. Considerando brancos e indecisos, Lula chega a 46% das intenções de voto, seguido de Bolsonaro, c0m 30%. Ciro Gomes pontua 7%; Janones faz 2%; Simone Tebet só chega a 1%; Pablo Marçal (Pros), 1%. Outros sete não pontuaram. Brancos e nulos somam 7% e indecisos são 2%. Um eventual cenário de segundo turno teria Lula com 54% das intenções de votos conta 32% de Bolsonaro, brancos e nulos são 9% e indecisos, 3%. Um segundo cenário testado pela Genial Quest foi com um segundo turno entre Ciro Gomes e Bolsonaro, no qual eles teriam um empate dentro da margem de erro, com Ciro em vantagem.

*Com informações do repórter Maicon Mendes