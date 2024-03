Aluguel desacelera em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre

Capital mineira registrou o menor nível de aumento desde abril de 2022, segundo o Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb; já Brasília e Curitiba tiveram trajetória de crescimento

Pixabay Taxa de 9,75% se mantém estável nos últimos meses na capital paulista



O mercado imobiliário brasileiro começou o ano de 2024 com sinais de desaceleração nos preços dos novos contratos de aluguel em várias capitais do país, segundo o Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb. A análise incluiu São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Brasília, mostrando uma redução no ritmo de crescimento em quatro delas, em contraste com o cenário de aceleração dos preços observado em 2023. Com exceção da principal cidade paranaense e da capital federal, a taxa acumulada nos últimos 12 meses registrou uma queda consistente nos últimos meses. Em BH, por exemplo, o aumento nos aluguéis caiu de 22,88% para 15,89% nos últimos 12 meses até fevereiro, o menor índice desde abril de 2022.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em Porto Alegre, a taxa de 11,45% nos 12 meses até fevereiro representa o menor registro desde janeiro de 2023. No Rio de Janeiro, a alta de 16,16% é a menor em um ano. Em São Paulo, a taxa de 9,75% permanece estável nos últimos meses, consolidando a desaceleração prolongada do mercado imobiliário regional. Por outro lado, Brasília e Curitiba destacam-se como exceções, mantendo uma trajetória de crescimento nos valores dos aluguéis. Na capital federal, o preço médio do metro quadrado atingiu R$ 45,45 em fevereiro, alta de 1,94% em relação a janeiro e 13,39% no acumulado em 12 meses, o maior patamar da série histórica. Em Curitiba, o preço médio do metro quadrado alcançou R$ 38,20 em fevereiro, com uma variação mensal de 2,56% e uma alta significativa de 22,53% no acumulado em 12 meses, demonstrando uma demanda contínua e um mercado imobiliário robusto.

Confira a tabela