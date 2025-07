Aluguel residencial sobe 1,02% em junho, após queda de 0,56% em maio

Dados são do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR); nos últimos 12 meses, a alta foi de 5,54%, superando a taxa de 5,11% registrada até maio

Em junho, os aluguéis residenciais registraram um aumento de 1,02%, revertendo a queda de 0,56% observada em maio, conforme dados do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). Nos últimos 12 meses, o índice acumulou uma alta de 5,54%, superando a taxa de 5,11% registrada até maio.

Analisando os resultados nas capitais que compõem o índice, São Paulo apresentou uma recuperação, com os aluguéis passando de uma queda de 6,02% em maio para um aumento de 3,28% em junho. Por outro lado, no Rio de Janeiro, a situação se inverteu, com uma alta de 3,01% em maio que se transformou em uma retração de 3,23% no mês seguinte. As cidades de Porto Alegre e Belo Horizonte também mostraram desacelerações em suas taxas.

No que diz respeito ao acumulado em 12 meses, São Paulo viu sua taxa desacelerar de 3,24% para 2,97%. No Rio de Janeiro, a taxa acumulada subiu de 3,98% para 5,93%. Em Belo Horizonte, a variação aumentou de 7,98% para 9,56%, enquanto Porto Alegre registrou um crescimento de 5,82% para 6,02%.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA