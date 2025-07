Quem aplica essa estratégia pode lucrar 200%, 500%, até mais de 1.200% investindo alguns poucos centavos; entenda

Em 2021, investidores puderam transformar uma pequena aplicação de R$ 2 mil em até R$ 27 mil usando essa estratégia

Existe um investimento que permite que qualquer pessoa multiplique consideravelmente seu patrimônio aplicando pouquíssimo dinheiro. Não é day trade, criptomoedas ou small caps (ações pequenas). Trata-de das opções, uma espécie de instrumento financeiro voltado para quem deseja lucrar com a variação de preço de um ativo.

Para entender melhor, imagine que você acredite que a Vale (VALE3) vai subir na Bolsa em breve, mas um amigo seu que possui 100 ações dela não. Nesse caso, você poderia assinar um contrato com ele dizendo que:

Independentemente do que aconteça com a empresa daqui um mês, você terá o direito de comprar as ações dele por R$ 53 cada – e até pagará um valor de forma antecipada para a proposta ficar atraente para ambas as partes (R$ 100, digamos).

Se a sua previsão se provasse correta e os papéis da mineradora subissem para R$ 58, por exemplo, seu lucro seria de R$ 400 (talvez os mais fáceis de sua vida).

Esse valor equivale à diferença entre o valor “contratado” da ação (R$ 53) e o valor final (R$ 58), menos os R$ 100 pagos antecipadamente. De forma bem simplificada, é assim que o mercado de opções funciona.

A diferença é que os acordos são feitos entre investidores que não se conhecem e o processo é mais complexo. Afinal de contas, as ações da Vale também poderiam cair e os seus R$ 100 iriam para o bolso de outra pessoa. Assim como qualquer outro investimento, há riscos envolvidos.

Dos R$ 2 mil aos R$ 27 mil em questão de dias

Uma das principais vantagens das opções é que, mesmo investindo alguns poucos centavos, é possível abocanhar centenas de reais. Sem exagero nenhum: foi exatamente isso o que ocorreu em fevereiro de 2021.

Na época, o então presidente da República, Jair Bolsonaro, fez uma troca na liderança da Petrobras, substituindo Roberto Castelo Branco pelo general Joaquim Silva e Lima. A mudança fez o mercado reagir negativamente e as ações da petroleira chegaram a cair mais de 15% em um único dia. Parece ruim, né? Mas não foi para todo mundo.

No dia 17 daquele mês, o analista Ruy Hungria recomendou por meio de um relatório a compra de opções do tipo put de Petrobras, com código PETRO203*. Elas puderam ser compradas por R$ 0,32 cada e, menos de uma semana depois, no dia 22 de fevereiro, puderam ser vendidas (após recomendação do especialista**) por R$ 4,32 cada.

Ou seja, quem seguiu à risca as orientações teve a chance de lucrar até 1.250%, o que seria o suficiente para transformar um pequeno aporte de R$ 2 mil em até R$ 27 mil.

*Recomendação feita no relatório “Uma companhia que vive de vendas cobertas”, de 17/02/2021.

**Recomendação feita no relatório “Alerta Desmontagem: sugerimos alteração no portfólio de compras a seco”, de 22/02/2021.

Este é um conteúdo patrocinado e não reflete necessariamente a opinião da Jovem Pan.