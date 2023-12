Aluguel residencial tem queda de 0,37% em novembro, aponta FGV

Dados foram divulgados pelo Índice de Variação de Aluguéis Residenciais

De acordo com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), os aluguéis residenciais apresentaram uma queda de 0,37% em novembro, após terem registrado um aumento de 1,80% no mês anterior. Esses dados foram divulgados pelo Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR). No acumulado de 12 meses, o índice apresentou um aumento de 7,43%, o mesmo resultado observado no mês anterior. Quando analisamos as quatro capitais que fazem parte do índice da FGV, é possível observar que o aluguel residencial em São Paulo teve uma queda de 0,98% em novembro, após uma redução de 0,75% em outubro. Já no Rio de Janeiro, o índice passou de uma redução de 1,65% para um aumento de 2,83% no mesmo período. Em Belo Horizonte, houve uma queda de 1,41%, após um aumento de 1,17%, e em Porto Alegre, o aluguel residencial registrou uma queda de 0,67%, após um aumento de 8,67%. No acumulado de 12 meses, os aluguéis em São Paulo tiveram um aumento de 5,48%, em Belo Horizonte o aumento foi de 10,26%, no Rio de Janeiro foi de 9,27% e em Porto Alegre foi de 6,66%.