Mesmo com uma desaceleração, o preço do aluguel em São Paulo alcançou um novo recorde, revela o Índice de Aluguel QuintoAndar Imovelweb. Em outubro, o valor médio do metro quadrado atingiu R$ 59,18, o mais alto desde o início da série histórica em 2019. Apesar da desaceleração, o aumento em 12 meses foi de 9,51%, marcando a menor taxa desde maio do ano passado. Thiago Reis, gerente de dados do Grupo QuintoAndar, observa que, embora os preços continuem a subir, o ritmo diminuiu em comparação com o final de 2022 e o início de 2023, quando o crescimento atingiu 15% ao ano. Ele destaca a acomodação dos valores, que permanecem elevados, superando as perdas durante a pandemia.

Apartamentos de um e três quartos, após meses de retração, apresentaram aumento. Os de um dormitório registraram crescimento mensal de 0,54%, enquanto os de três dormitórios tiveram alta de 0,75%. Os imóveis de dois quartos mantêm uma trajetória ascendente desde julho de 2021, com uma elevação de 0,45% em outubro em comparação com setembro. Nos últimos três meses, aproximadamente um terço dos bairros monitorados pelo indicador experimentou uma queda nos preços em São Paulo, totalizando 36 dos 110 locais analisados. Apesar do preço médio elevado por metro quadrado na capital, o índice revela que os clientes ainda têm espaço para negociação. Em setembro, o desconto médio nas transações foi de 3,8%, um aumento em relação ao mesmo período do ano passado.

Confira os cinco bairros que mais se valorizaram nos últimos três meses em São Paulo: