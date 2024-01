Amazon é multada na França por monitoramento excessivo de funcionários

Órgão francês estabeleceu cobrança de 32 milhões de euros para a gigante do comércio eletrônico com base da Regulação Geral de Proteção de Dados da União Europeia

Pixabay



A Amazon France Logistique, braço local da gigante do comércio eletrônico, foi multada em 32 milhões de euros (US$ 34,8 milhões, quase R$ 170 milhões) pelo regulador da proteção de dados da França por suposto monitoramento excessivo dos funcionários da empresa. De acordo com o órgão francês, a empresa implementou um sistema intrusivo para monitorar o desempenho de sua equipe, coletando dados dos empregados por meio de scanners utilizados para processar pacotes. A entidade reguladora que o sistema poderia levar a empresa a pressionar os funcionários a justificar cada parada ou interrupção.

Além disso, a Amazon não teria informado adequadamente os trabalhadores sobre o monitoramento de vídeo nos locais de trabalho, o que viola a Regulação Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Em resposta à multa, a Amazon qualificou as conclusões do regulador como “factualmente incorretas”. Vale ressaltar que a multa aplicada é uma das maiores já impostas desde a entrada em vigor da Regulação Geral de Proteção de Dados da União Europeia.