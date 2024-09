Amazon planeja retorno ao escritório de 300 mil funcionários a partir de 2025

Decisão representa uma das políticas mais rigorosas entre as grandes companhias de tecnologia; colaboradores vão ter que ir presencial os cinco dias da semana

O CEO da Amazon, Andy Jassy, revelou que a empresa planeja exigir que mais de 300 mil funcionários corporativos retornem ao escritório cinco dias por semana a partir de 2025. Essa decisão representa uma das políticas mais rigorosas entre as grandes companhias de tecnologia, com Jassy enfatizando a relevância da presença física para promover a colaboração e a resolução de problemas. Enquanto a Amazon adota uma postura mais severa em comparação a outras empresas, como a Tesla, que também implementou uma exigência de 40 horas semanais no escritório, apenas 3% das empresas de tecnologia com mais de 25 mil funcionários estão seguindo essa mesma linha. A maioria delas opta por modelos de trabalho híbrido ou flexível, permitindo maior liberdade aos colaboradores.

Outras organizações, como a T-Mobile, também estão incentivando o retorno ao ambiente de trabalho, mas muitos executivos reconhecem que o trabalho híbrido pode ser um diferencial importante na atração de talentos. Estudos mostram que vagas remotas tendem a atrair um número maior de candidatos de grupos sub-representados, o que pode ser um fator decisivo para as empresas. A Amazon busca revitalizar sua cultura corporativa, que se tornou mais burocrática à medida que a empresa cresceu. Jassy mencionou que a companhia tem monitorado a frequência dos funcionários e enviado e-mails de advertência àqueles que não estão cumprindo as novas exigências de presença no escritório.

