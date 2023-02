Americanas encerra serviço de televendas e interrompe contratos com terceirizados

Medida faz parte da estratégia da companhia para garantir a continuidade das atividades da empresa em meio a processo de recuperação judicial

ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Empresa declarou dívida de R$ 43 bilhões e lista de credores com quase 8 mil nomes



Nesta quarta-feira, 1º, Americanas decidiu encerrar o serviço de televendas da companhia em meio à uma estratégia de interromper contratos com empresas fornecedoras de serviços terceirizados. A medida é uma das várias adotadas pela empresa após a solicitação de um pedido de recuperação judicial, motivada pela descoberta de um rombo fiscal de R$ 20 bilhões, além de dívida superior a R$ 43 bilhões com diversos fornecedores. Segundo a varejista, a companhia “atua nesse momento na condução de seu processo de Recuperação Judicial, cujo um dos objetivos é garantir a continuidade das atividades da empresa, incluindo o pagamento dos salários e benefícios de seus funcionários em dia. O plano de recuperação definirá quais serão as ações da empresa para os próximos meses e será amplamente divulgado assim que for finalizado”. A Americanas também declarou que não iniciou nenhum processo de demissão de funcionários. Em uma página de dúvidas criada após a entrada com o pedido de recuperação judicial, a companhia afirma que “todos os canais de compra da companhia seguem operando normalmente”. Ao tentar telefonar para o canal de vendas por telefone, é possível ouvir a seguinte mensagem: “Prezado cliente, nosso serviço de televendas foi encerrado. Você pode aproveitar as nossas ofertas no nosso aplicativo ou site. Obrigada”. A empresa enfrenta uma crise após declarar uma “inconsistência” contábil no balanço da companhia de R$ 20 bilhões. O montante que seria de uma dívida bancária foi alocado em outra parte dos relatórios financeiros. Com isso, uma série de movimentos judicias tem sido movidos por outras empresas para conseguir que suas dívidas sejam pagas.