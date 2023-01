Americanas é notificada por Procon-SP após rombo de R$ 20 bilhões ser descoberto no balanço

Orgão pediu para que empresa esclareça até a próxima terça-feira se crise afetará consumidores

MÔNICA ZARATTINI/ ESTADÃO CONTEÚDO

A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo (Procon-SP) notificou a Americanas a prestar esclarecimentos sobre a crise pela qual a empresa passa. Em nota divulgada, o órgão esclareceu que a companhia deve justificar se os clientes irão ser prejudicados com o rombo de R$ 20 bilhões descoberto no balanço financeiro. O Grupo Americanas tem até o dia 17, terça-feira da próxima semana, para divulgar se as compras feitas nas lojas serão afetadas, além de pontuar o número de pessoas afetadas e justificar se as denúncias dos últimos três meses em relação no Procon estão relacionadas com o escândalo bilionário. A crise na empresa causou a renúncia do CEO Sérgio Rial, além de uma queda de quase 80% das ações da Americanas no Ibovespa da última quinta-feira, 12.