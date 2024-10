Anatel divulga lista com mais de 2.000 empresas de apostas irregulares no Brasil

Plataformas que desejavam continuar operando no país tiveram até o dia 17 de setembro para apresentar seus pedidos de autorização

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO A partir de dezembro, o governo brasileiro planeja atualizar a lista de empresas autorizadas



A Anatel, agência responsável pela regulamentação das telecomunicações no Brasil, anunciou nesta sexta-feira (11) que mais de 2 mil empresas de apostas esportivas estão fora da legalidade no país. Essas empresas não possuem autorização do Ministério da Fazenda e, por essa razão, deverão encerrar suas atividades em breve. As notificações para essas empresas começaram a ser enviadas nesta quinta-feira (10). No dia 17 de setembro, as empresas que desejavam continuar operando no Brasil apresentaram seus pedidos de autorização. A primeira lista, divulgada no início de outubro pelo Ministério, continha 89 empresas, que controlam um total de 193 apostas. A partir de dezembro, o governo brasileiro planeja atualizar a lista de empresas autorizadas, incluindo apenas aquelas que conseguiram a outorga necessária para operar de forma legal.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos