Djokovic vence Mensik, avança para semifinais em Xangai e segue na busca pelo 100º título da ATP

Com triunfo, sérvio se torna o segundo jogador mais velho semifinalista de Masters 1.000; Jannik Sinner, número 1 do mundo, enfrenta o tcheco Tomas Machac neste sábado (12)

EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI Jogador chega à semifinal motivado pela conquista da medalha de ouro em Paris 2024



Novak Djokovic garantiu sua presença na semifinal do Masters 1000 de Xangai após uma vitória sobre Jakub Mensik, com um placar de 2 sets a 1. As parciais da partida foram 6/7 (4/7), 6/1 e 6/4. O próximo desafio do tenista sérvio será contra o americano Taylor Fritz, que foi vice-campeão do US Open e superou David Goffin com um resultado de 6/3 e 6/4.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Atualmente, Djokovic ocupa a quarta posição no ranking mundial e está em busca de seu 100º título no circuito profissional. O jogador chega à semifinal motivado pela conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Vale destacar que ele já venceu todos os nove confrontos anteriores contra Fritz, o que pode lhe dar uma vantagem psicológica.

Na outra semifinal do torneio, o italiano Jannik Sinner se prepara para enfrentar o checo Tomas Machac, que também avançou após uma série de boas atuações. A expectativa é alta para esses duelos, que prometem grandes emoções aos fãs do tênis.

No WTA 1000 de Wuhan, as semifinais também foram definidas. A jovem americana Coco Gauff se encontrará com a bielorrussa Aryna Sabalenka, enquanto a chinesa Qinwen Zheng enfrentará Xinyu Wang. Ambas as jogadoras, Gauff e Sabalenka, conseguiram eliminar suas adversárias polonesas nas quartas de final, garantindo assim suas vagas na próxima fase do torneio.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira