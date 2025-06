ANBIMA Summit 2025 aposta em tecnologia, interatividade e educação para debater o futuro do mercado financeiro

Evento chega à capital paulista nos dias 25 e 26 de junho, reunindo mais de 7 mil participantes no Centro de Convenções Arca, na Vila Leopoldina

A iniciativa da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) consolida o evento como um dos principais fóruns do setor no Brasil e na América Latina.

Mais de 100 palestrantes e grandes nomes globais

Entre os mais de 100 palestrantes nacionais e internacionais, há destaque para o economista e Nobel Paul Krugman, além de líderes de mercado como Carlos Takahashi (BlackRock), Patrick Ludden (State Street), Carlos André (presidente da ANBIMA e executivo do Santander), e Nilton David (diretor do Banco Central). A proposta do evento é ir além dos debates: todos os cinco palcos simultâneos se unirão em momentos especiais para receber keynote speakers, autoridades e influenciadores que discutirão tendências em macroeconomia, geopolítica, regulação, ESG e inteligência artificial.

Educação, IA e o comportamento da nova geração

O Summit também explorará o impacto das novas tecnologias sobre o setor. Um dos pontos altos é o painel “IA na prática”, com representantes de C6 Bank, Itaú e Leblon Equities. Já a influência da Geração Z no comportamento de investimento e consumo será debatida em trilhas sobre finfluencers, gamificação e novas estratégias de comunicação.

Experiência gamificada com prêmios

A edtech Curso Edgar Abreu, única empresa de educação entre os patrocinadores do evento, promoverá uma ação interativa com quizz ao vivo sobre o mercado financeiro. Utilizando teccnologia de ranking em tempo real, os participantes responderão a cinco perguntas e poderão reeber prêmios. “Acreditamos que educação de qualidade pode – e deve – andar junto da inovação”, afirma Edgar Abreu, fundador do grupo. A iniciativa visa unir formação, entretenimento e networking, destacando o papel da educação na transformação digital do setor.

Informações

Datas: 25 e 26 de junho

Horário: das 8h30 às 18h

Local: Espaço Arca – Rua Pedro Taques, 274, Vila Leopoldina, São Paulo

Ingressos: a partir de R$ 770 (um dia) ou R$ 1.330 (dois dias)

Inscrições e programação: www.anbimasummit.com.br