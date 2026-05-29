PIB brasileiro cresce 1,1% no primeiro trimestre de 2026, diz IBGE

Setor agropecuário liderou a alta com expansão de 2%, seguido pela indústria e serviços; no acumulado de 12 meses, a economia registra avanço de 2%

EVARISTO SA / AFP Plantas de café são irrigadas na fazenda experimental da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), em Brasília



A economia brasileira registrou crescimento de 1,1% no primeiro trimestre de 2026 em comparação aos últimos três meses de 2025, na série com ajuste sazonal. Em valores correntes, o Produto Interno Bruto (PIB) totalizou R$ 3,3 trilhões no período. Na comparação com o primeiro trimestre de 2025, o indicador apresentou alta de 1,8%.

As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (29), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Pela ótica da produção, o desempenho foi impulsionado pela agropecuária, que cresceu 2,0%. O setor industrial avançou 1,0%, enquanto os serviços registraram alta de 0,5%. Dentro da indústria, os destaques foram:

Extração mineral (3,6%);

Construção (2,9%);

Já no setor de serviços, o segmento de informação e comunicação teve a maior elevação, com 2,4%.

O PIB acumulado nos quatro trimestres encerrados em março de 2026 teve alta de 2,0% em relação ao período anterior. Nesse recorte, a agropecuária acumula o maior avanço (7,5%), seguida pelos serviços (1,8%) e pela indústria (1,3%).

Consumo no Brasil

A despesa de consumo das famílias cresceu 1,0% no trimestre, e o consumo do governo subiu 0,4%. A Formação Bruta de Capital Fixo, que mede os investimentos, apresentou expansão de 3,5% em relação ao quarto trimestre de 2025. No entanto, a taxa de investimento fechou o período em 16,5% do PIB, patamar inferior aos 17,6% registrados no mesmo intervalo do ano anterior.

No setor externo, as exportações de bens e serviços recuaram 1,7%, enquanto as importações subiram 4,4% na comparação trimestral.