André Brandão é favorito para assumir a presidência do BB; banco vai avaliar indicação

O atual presidente do HSBCteria, inclusive, aceitada o convite feito pelo governo; no entanto, o banco não confirma a informação

Marcelo Camargo/Agência Brasil André Brandão entrou no Grupo HSBC no final de 1999, assumindo o cargo de diretor de tesouraria em 2011



O governo já tem um possível nome para ocupar o cargo de presidente do Banco do Brasil. Após anúncio da saída de Rubem Novaes na semana passada, o atual presidente do HSBC, André Brandão, seria o escolhido para presidir o banco. Segundo informações do G1, André Brandão teria, inclusive, aceitada o convite feito pelo governo. No entanto, até o momento, o Banco do Brasil não confirmou a indicação. Segundo uma fonte da equipe econômica citada pelo G1, faltam alguns detalhes burocráticos para que o anúncio oficial de Brandão seja feito. André Brandão entrou no Grupo HSBC no final de 1999, assumindo o cargo de diretor de tesouraria em 2011, e posteriormente, foi promovido a diretor-executivo de tesouraria. Ele atuou como diretor da área de mercado do banco na América Latina, antes de chegar à presidência, em 2012.

Ao ser questionada, a assessoria do Banco do Brasil afirmou, à Jovem Pan, que não pode se pronunciar sobre o assunto. Segundo o gerente executivo de Imprensa do BB, Marco Túlio Bretas de Vasconcelos, a indicação parte do presidente Jair Bolsonaro e “cabe ao governo a nomeação em ato publicado no Diário Oficial da União”, que será a primeiro ato público sobre a escolha. Ainda de acordo com Marco Túlio, antes da nomeação, realmente acontece a indicação ao banco para que a instituição possa verifica se o candidato possui todas as condições necessárias para assumir o cargo. No entanto, no momento, a assessoria não pode confirmar a indicação.