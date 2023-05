Aneel anuncia que conta de luz não terá cobrança extra em junho

País completa 13 meses sem reajuste na tarifa devido às boas condições de geração de energia

Freepik Aneel considera bastante provável o acionamento da bandeira verde para todo o ano de 2023



A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) manteve a bandeira verde para as contas de energia em todo o país, conforme anunciado pela operadora na última semana. Com isso, o país completa 13 meses sem reajuste na tarifa devido às boas condições de geração de energia, e há a expectativa de seguir sem repasses para a conta do consumidor. A bandeira verde é válida para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN) — a malha de transmissão de energia que cobre quase todo o território brasileiro. De acordo com a nota do órgão nacional, a Aneel atualiza constantemente suas projeções de acionamento das bandeiras tarifárias e, com os dados até aqui disponíveis, se considera bastante provável o acionamento da bandeira verde para todo o ano de 2023.

A bandeira verde reflete a melhoria dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas, beneficiados com o período de chuvas. O mecanismo das bandeiras tarifárias, criado em 2015, tem o objetivo de propiciar transparência ao custo real da energia. A continuidade da bandeira verde reflete a oferta abundante de recursos de origem hidráulica, que tem proporcionado condições favoráveis para a produção de energia no país, já que o nível armazenamento dos reservatórios atingiu 87% em média no início do período seco, o que explica o cenário favorável do momento.