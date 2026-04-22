Aneel aprova reajuste na conta de luz para nove estados

Cerca de 21,95 milhões de unidades consumidoras serão impactadas com a recomposição tarifária

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Para imóveis de baixa tensão, como residenciais, o aumento varia de 3,74% a 17,86%



A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta quarta-feira (22) reajuste nas tarifas de distribuidoras de energia elétrica de nove estados do Brasil. Com a recomposição tarifária, cerca de 21,95 milhões de unidades consumidoras terão aumento na conta de luz.

A maior alta média foi autorizada para a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) Santa Cruz, que atende aproximadamente 527 mil imóveis em 45 municípios de Minas Gerais, Paraná e São Paulo. Para unidades de alta tensão, como indústrias, o reajuste é de 9,71%, enquanto para baixa tensão, como residências, o aumento é de 17,86%.

A Energisa Mato Grosso do Sul (MS) registrou a segunda maior recomposição média. A companhia fornece energia elétrica a cerca de 1,17 milhão de unidades consumidoras no estado. O aumento de alta tensão é de 12,39% e de baixa tensão é de 11,98%.

Para a CPFL Paulista, que atende mais de 5 milhões de imóveis em 234 municípios de São Paulo, foi autorizada a correção tarifária de 18,75% para alta tensão e 9,25% para baixa tensão.

A Energisa recebeu aval para aumentar a tarifa em 10,42% para alta tensão e em 5,27% para baixa tensão em Mato Grosso, onde é responsável pelo fornecimento de energia a mais de 1,7 milhão de imóveis. Já em Sergipe, onde a companhia atende mais de 919 unidades consumidoras, a elevação é de 12,36% para alta tensão, e de 5,24% para baixa tensão.

Encarregada pela distribuição de energia a cerca de 6,92 milhões de imóveis na Bahia, a Neoenergia Coelba foi autorizada a recompor a tarifa em 10,21% para alta tensão e em 4,19% para baixa tensão.

Enel Distribuição Ceará, responsável pelo fornecimento a mais de 4,11 milhões de unidades no estado, tem aval para elevar tarifa em 9,61% para alta tensão e em 4,67% para baixa tensão.

À Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Neoenergia Cosern), que atende mais de 1,6 milhão de imóveis em 167 municípios do estado, foi autorizado aumento de 10,90% para alta tensão e de 3,74% para baixa tensão.