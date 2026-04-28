Mega-Sena: prêmio acumula e vai a R$ 130 milhões

Os números sorteados nesta terça-feira (28) foram: 01 – 13 – 32 – 36 – 43 – 60

Marcelo Camargo/Agência Brasil Jogo da Mega-Sena



Nenhum apostador acertou as dezenas sorteadas do concurso 3001 da Mega-Sena. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 130 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados nesta terça-feira (28) foram: 01 – 13 – 32 – 36 – 43 – 60.

5 acertos – 92 apostas ganhadoras: R$ 41.209,18.

4 acertos – 5.877 apostas ganhadoras: R$ 1.063,34.

O prêmio estimado para este concurso era de aproximadamente R$ 115 milhões.

Como apostar na Mega-Sena?

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (30) em qualquer casa lotérica credenciada, ou pelo site e aplicativo da Caixa. Já os bolões digitais poderão ser comprados até as 19h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.