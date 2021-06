Anitta entra para o conselho de administração do Nubank

Chegada do ícone pop brasileiro ocorre em meio ao processo de aproximação da fintech com um público que ainda não tem familiaridade com produtos bancários

Divulgação/Nubank Cantora se juntará ao grupo que toma as decisões sobre o futuro do Nubank



A cantora Anitta foi anunciada nesta segunda-feira, 21, como a nova integrante do conselho de administração do Nubank. A entrada do ícone pop brasileiro ocorre em meio ao processo de aproximação da fintech com um público que ainda não tem familiaridade com produtos bancários, além da expansão da marca para a América Latina. “É muito chato e constrangedor não conseguir ter acesso a produtos financeiros. Muita gente na América Latina sempre viveu de emprego informal. Como essas pessoas vão ter histórico de crédito? Fiquei impressionada ao ver o trabalho do Nubank em fazer com que milhões de pessoas se sintam incluídas, podendo ter uma vida financeira melhor”, afirmou a cantora.

A nomeação ocorre poucos dias depois do banco divulgar o aporte de US$ 500 milhões da Berkshire Hathaway, do megainvestidor Warren Buffet — além de mais US$ 250 milhões de outros fundos. A presença de Anitta no quadro de gestão também mira na construção de uma nova marca para a fintech, que recentemente ultrapassou a barreira de 40 milhões de clientes, de olho principalmente na prospecção de usuários na Colômbia e México. “Anitta tem profundo conhecimento do comportamento dos consumidores nesses mercados que tem explorado e tem muita experiência em estratégias de marketing vencedoras. Essas competências foram chave para a convidarmos para o conselho. Nenhum outro conselheiro possui essa experiência”, diz David Vélez, CEO e fundador da empresa.

Agora como executiva, Anitta vai participar de reuniões trimestrais com os outros seis conselheiros e a diretoria do Nubank para discutir decisões estratégicas do futuro do banco digital. A cantora será a terceira mulher do conselho de administração do Nubank. Ela se junta a outras profissionais de peso, como Anita Sands, professora da universidade americana de Princeton e ex-diretora de operações do banco suíço UBS, e Jacqueline Reses, ex-presidente da fintech Square e atual presidente do Conselho Consultivo Econômico do FED, o banco central norte-americano. “Anitta está reinventando a cena cultural nos últimos anos e compartilhamos do mesmo DNA de inovação. Ela levou o funk brasileiro a outro patamar e criou uma marca mundial gigantesca. É uma empresária de sucesso que vai nos ajudar a aprimorar ainda mais os produtos para nossos clientes”, afirma Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank.