ANP revela aumento nos preços do etanol em 10 Estados do Brasil

Preço médio do litro subiu 1,48%, passando de R$ 4,06 para R$ 4,12; Goiás apresentou a maior alta, com um aumento de 14,03%, elevando o valor de R$ 3,85 para R$ 4,39

Fernando Frazão/Arquivo Agência Brasil O menor preço registrado foi de R$ 3,19 em São Paulo



Na última semana, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou dados sobre a variação dos preços do etanol hidratado em todo o Brasil. Os números mostram que, em 10 Estados e no Distrito Federal, houve um aumento nos preços médios, enquanto em 7 Estados os valores caíram e em 9 permaneceram estáveis. O preço médio do litro do etanol subiu 1,48%, passando de R$ 4,06 para R$ 4,12. Em São Paulo, o preço do etanol se manteve inalterado, fixando-se em R$ 3,93 por litro. A Paraíba registrou a maior queda percentual, com uma diminuição de 3,37%, reduzindo o preço de R$ 4,15 para R$ 4,01.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Por outro lado, Goiás apresentou a maior alta, com um aumento de 14,03%, elevando o valor de R$ 3,85 para R$ 4,39. Os preços do etanol variaram consideravelmente entre os Estados. O menor preço registrado foi de R$ 3,19 em São Paulo, enquanto o valor mais alto foi encontrado em Santa Catarina, onde o litro chegou a R$ 6,16. Mato Grosso do Sul teve o menor preço médio estadual, com R$ 3,87, enquanto o Amapá apresentou o maior, com R$ 5,29.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias