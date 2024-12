Crescimento do PIB da construção civil em 2024 é revisado para 4,1%

Desempenho é atribuído ao fortalecimento da economia e ao aquecimento do mercado imobiliário; aumento na renda e no emprego no Brasil também contribuiu para a elevação da demanda por imóveis

Arquivo/ABCIC Os dados referentes aos lançamentos de imóveis são animadores, com um total de 259.863 unidades lançadas nos primeiros nove meses de 2024



A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) revisou suas expectativas para o crescimento do PIB da construção civil em 2024, agora projetando um aumento de 4,1%. Essa nova estimativa é significativamente superior à previsão anterior de 1,3%. Ao longo do ano, as projeções foram ajustadas em várias etapas, começando com 2,3% em abril, passando para 3,0% em julho e 3,5% em outubro. Nos primeiros três trimestres de 2024, o setor já registrou um crescimento de 4,1% em comparação ao mesmo período do ano anterior. “O desempenho da construção neste ano surpreendeu”, afirmou a economista da CBIC, Ieda Vasconcelos, durante entrevista coletiva à imprensa. “Durante o ano fomos surpreendidos com algumas notícias positivas”, emendou.

Esse desempenho é atribuído ao fortalecimento da economia e ao aquecimento do mercado imobiliário. O aumento na renda e no emprego no Brasil também contribuiu para a elevação da demanda por imóveis, especialmente com a expansão dos financiamentos, em grande parte através do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). Os dados referentes aos lançamentos de imóveis são animadores, com um total de 259.863 unidades lançadas nos primeiros nove meses de 2024, representando um crescimento de 17,3% em relação ao ano anterior.

As vendas também mostraram um desempenho robusto, alcançando 292.557 unidades, o que equivale a um aumento de 19,7%. Esses números refletem um setor em franca expansão e com boas perspectivas. Além disso, o setor da construção civil gerou 230,8 mil novas vagas de trabalho entre janeiro e outubro, elevando o total de empregos na área para 2,978 milhões. Esse número se aproxima do recorde histórico de 3,063 milhões de empregos, alcançado em 2014.

