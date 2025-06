Após acordo, Trump permitirá estudantes chineses nos EUA, e China fornecerá terras raras

‘Estamos recebendo um total de 55% de tarifas, a China está recebendo 10%; a relação é excelente!’, comentou o presidente republicano em sua rede social Truth Social

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou que um novo acordo com a China foi finalizado, no qual Pequim se compromete a fornecer ímãs e minerais de terras raras. Em contrapartida, os Estados Unidos permitirão a entrada de estudantes chineses em suas instituições de ensino superior. “Estamos recebendo um total de 55% de tarifas, a China está recebendo 10%. A relação é excelente!”, comentou Trump na sua rede social Truth Social. A confirmação final do acordo ainda depende da validação de Trump e do presidente chinês, Xi Jinping. A China, por sua vez, não fez uma confirmação oficial sobre o acordo, que ainda depende da aprovação final do líder Xi Jinping e de Trump, modifica um entendimento anterior que previa a diminuição das tarifas entre os dois países.

As negociações, realizadas em Londres e encerradas nesta terça-feira (10), visavam resolver um impasse relacionado ao consenso chegado em Genebra anteriormente, que se refere ao controle da China sobre as exportações de terras raras, que são fundamentais para o desenvolvimento de tecnologias avançadas. Atualmente, a China é responsável por 70% da mineração global desses minerais e mais de 90% do seu processamento. “Imãs completos e todas as terras raras necessárias serão fornecidos, antecipadamente, pela China. Da mesma forma, forneceremos à China o que foi acordado, incluindo o uso por estudantes chineses de nossas faculdades e universidades (o que sempre foi bom para mim!)”, disse Trump.

Howard Lutnick, secretário de Comércio dos EUA, declarou que um princípio de acordo foi alcançado e que agora as partes envolvidas devem buscar a aprovação de seus respectivos líderes. O vice-primeiro-ministro da China, Li Chenggang, ressaltou que o novo entendimento fortalece a confiança entre as nações, o que pode ser um passo importante para futuras colaborações.

