Prefeita de Los Angeles impõe toque de recolher noturno após noites de protestos

Nesta terça-feira, a Califórnia solicitou à Justiça que bloqueie com urgência o envio de tropas militares a Los Angeles, ordenado pelo presidente americano, Donald Trump

PATRICK T. FALLON / AFP Prefeita de Los Angeles, Karen Bass, fala durante uma coletiva de imprensa no Centro de Operações de Emergência da Cidade de Los Angeles



A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, declarou nesta terça-feira (10) um toque de recolher noturno no centro da segunda maior cidade dos Estados Unidos, após várias noites de protestos contra as batidas migratórias do presidente Donald Trump. “Declarei [o estado de] emergência local e decretei um toque de recolher no centro de Los Angeles para deter o vandalismo e parar os saques”, disse Bass aos jornalistas. Nesta terça-feira, a Califórnia solicitou à Justiça que bloqueie com urgência o envio de tropas militares a Los Angeles, ordenado pelo presidente americano, Donald Trump, em meio a protestos contra as operações migratórias executadas por seu governo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O documento apresentado à Justiça solicita que seja proibida a participação de militares nas operações migratórias, normalmente realizadas pelo Serviço de Controle de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês). “Enviar combatentes de guerra às ruas não tem precedentes e ameaça os fundamentos da nossa democracia”, disse o governador da Califórnia, Gavin Newsom. “Donald Trump se comporta como um tirano, e não como um presidente. Pedimos ao tribunal que bloqueie imediatamente essas ações ilegais.” É crescente o número de militares patrulhando o centro de Los Angeles, palco de protestos de 6 de junho contra as investidas contra a imigração em diferentes pontos da cidade.

Nesta terça, pequenos protestos contra a política anti-imigração do governo americano foram registrados pelo quinto dia consecutivo, no centro de Los Angeles. As manifestações se concentraram em frente ao prédio federal que se tornou o epicentro dos protestos contra as operações migratórias em Los Angeles, e em uma das principais autopistas do centro da cidade. À tarde, a polícia começou a dispersar os manifestantes, com bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo. Os protestos, que começaram na última sexta-feira, foram pacíficos em sua maioria, mas houve alguns distúrbios, que resultaram em lojas e veículos vandalizados. Mais de 100 prisões foram realizadas por forças de ordem locais nas últimas 24 horas, a grande maioria por desobediência a ordens de dispersão, segundo a polícia de Los Angeles. Apesar dos focos de protesto, a rotina da cidade foi mantida, com turistas circulando e eventos acontecendo sem alterações.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Paula