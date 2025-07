Após fala de Trump, governo brasileiro diz que segue aberto ao diálogo sobre tarifaço

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, comandado por Geraldo Alckmin, afirma que Lula aposta em diálogo com o norte-americano ‘sem qualquer contaminação política ou ideológica’

EFE/EPA/TOLGA AKMEN Neste domingo (27), Turmp afirmou que não irá adiar o seu prazo para impor tarifas de 50% sobre parceiros comerciais, incluindo o Brasil, no dia 1º/8



O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) declarou, em nota, que o Brasil continua disposto a manter o diálogo comercial com os Estados Unidos, mesmo após as recentes declarações do presidente norte-americano, Donald Trump.

Neste domingo (27), o republicano afirmou que manterá o prazo para aplicar tarifas de 50% a parceiros comerciais, incluindo o Brasil, a partir de 1º de agosto. A pasta, liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que coordena o grupo responsável por definir as estratégias de reação ao governo norte-americano, destacou que o governo Lula (PT) vem buscando o diálogo com os EUA “sem qualquer contaminação política ou ideológica” desde o anúncio das novas tarifas.

“Reiteramos que a soberania do Brasil e o estado democrático de direito são inegociáveis. No entanto, o governo brasileiro continua e seguirá aberto ao debate das questões comerciais, em uma postura que já é clara também para o governo norte-americano”, afirmou o MDIC por meio de nota oficial.

As falas de Trump foram feitas durante uma reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na Escócia. Na ocasião, o republicano disse ter firmado um acordo com a União Europeia (UE) para reduzir tarifas sobre exportações do bloco europeu, de 30% para 15%.

Enquanto isso, no Brasil, equipes técnicas dos Ministérios da Fazenda, do MDIC e das Relações Exteriores trabalham na formulação de mais de 30 ações que integram um plano de contingência em resposta às tarifas impostas pelos Estados Unidos. As propostas devem ser apresentadas ao presidente Lula a partir desta segunda-feira (28).

Leia a nota completa abaixo

Desde o anúncio das medidas unilaterais feito pelo governo norte-americano, o governo brasileiro, por orientação do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vem buscando negociação com base em diálogo, sem qualquer contaminação política ou ideológica.

Reiteramos que a soberania do Brasil e o estado democrático de direito são inegociáveis. No entanto, o governo brasileiro continua e seguirá aberto ao debate das questões comerciais, em uma postura que já é clara também para o governo norte-americano.

O Brasil e os Estados Unidos mantêm uma relação econômica robusta e de alto nível há mais de 200 anos. O governo brasileiro espera preservar e fortalecer essa parceria histórica, assegurando que ela continue a refletir a profundidade e a importância de nossos laços.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

Publicado por Carol Santos