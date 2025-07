Trump anuncia acordo com UE que inclui tarifas de 15%, compra de energia e defesa dos EUA

Os produtos farmacêuticos estão excluídos desta negociação, disse o republicano, após reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em seu complexo de golfe na Escócia

Os Estados Unidos e a União Europeia chegaram a um acordo tarifário que inclui tarifas de 15% sobre produtos europeus, bem como compras de energia e equipamento militar americano por parte da UE, anunciou neste domingo (27) o presidente americano, Donald Trump. O republicano disse que, nos termos deste acordo, a UE aceita comprar energia do seu país no valor de US$ 750 bilhões e investir US$ 600 bilhões adicionais em equipamentos militares.

Washington, por sua vez, aplicará uma tarifa fixa de 15% aos produtos procedentes do bloco, incluindo automóveis, em vez dos 30% que havia ameaçado aplicar a partir de agosto se não houvesse acordo. Além disso, segundo Trump, os países europeus concordarão em aplicar zero tarifa aos produtos americanos, embora o presidente dos EUA não tenha dado mais detalhes.

Os produtos farmacêuticos estão excluídos desta negociação, segundo indicou o líder republicano em declarações à imprensa ao término de sua reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. “Acredito que ambos queríamos chegar a um acordo”, afirmou Trump, após apertar a mão da representante do bloco, recebida em seu complexo de golfe em Turnberry, no oeste da Escócia.

“Essa negociação começou há meses, então sabíamos no que estávamos nos metendo” e havia a intenção de “chegar a um acordo satisfatório para ambas as partes”, afirmou. “Vai ser muito bom para todos”, declarou Trump, que reiterou que o acordo com a UE, que tem um mercado de 800 milhões de consumidores, “é o maior de todos”.

Após fechar o acordo, a comitiva europeia se dirigiu ao aeroporto, onde se espera que Von der Leyen faça declarações. Trump recebeu Von der Leyen no âmbito de uma viagem pessoal de quatro dias à Escócia, que terminará na terça-feira com uma visita ao seu outro campo de golfe perto de Aberdeen, no nordeste do país. O presidente americano também se reunirá na segunda-feira, em Turnberry, com o primeiro-ministro do Reino Unidp, Keir Starmer, com quem abordará o acordo tarifário bilateral, bem como as guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza.

*Com informações da EFE

Publicado por Carolina Ferreira