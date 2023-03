Após falência do SVB, EUA anunciam plano para conter consequências da crise financeira

Medidas visam restaurar a confiança do mercado financeiro após as falências do SVB e do Signature Bank

USTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Silicon Valley Bank teve sua falência decretada na última sexta-feira, 10



Autoridades dos Estados Unidos anunciaram neste domingo, 12, um plano para conter as consequências financeiras da falência do Silicon Valley Bank (SVB), banco focado em startups de tecnologia. De acordo os reguladores federais, todos os clientes terão acesso a seus depósitos a partir desta segunda-feira, 13. A garantia foi feita em uma declaração conjunta da secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e do presidente da Deposit Insurance Corp, Martin Gruenberg. “Hoje estamos tomando medidas decisivas para proteger a economia dos EUA, fortalecendo a confiança do público em nosso sistema bancário”, disseram os reguladores federais. “Esta etapa garantirá que o sistema bancário dos EUA continue a desempenhar seu papel vital de proteger os depósitos e fornecer acesso ao crédito para famílias e empresas de maneira a promover um crescimento econômico forte e sustentável”, acrescentou.

Após a falência do Silicon Valley Bank (SVB) ser decretada na última sexta-feira, outro banco foi fechado. Trata-se do Signature Bank, instituição especializada no fornecimento de serviços bancários para escritórios de advocacia. Em nota, os reguladores bancários de Nova York disseram que a medida ocorreu “à luz dos eventos do mercado, monitorando as tendências e colaborando estreitamente com outros reguladores estaduais e federais” para proteger os consumidores e o sistema financeiro. Apesar disso, as autoridades confirmaram que os clientes também não serão prejudicados. O Signature, como o SVB, tinha uma clientela concentrada no setor de tecnologia, e os títulos em seu balanço haviam erodido com a alta das taxas de juros. Em setembro de 2022, quase um quarto dos depósitos da Signature vinham do setor de criptomoedas, mas o banco anunciou em dezembro que reduziria seus depósitos relacionados a criptomoedas em US$ 8 bilhões.

De acordo com um funcionário do primeiro escalão do Tesouro dos Estados Unidos, as novas medidas irão “eliminar” os acionistas e detentores de títulos do SVB e do Signature Bank, ao mesmo tempo em que protegem os depósitos de todos os clientes. A fonte ainda disse que as medidas foram tomadas para estabilizar o sistema financeiro e proteger os depositantes, e não constituem um resgate de nenhuma das empresas. “Nenhuma perda de nenhum dos bancos será suportada pelos contribuintes americanos”, disse o funcionário. “As medidas restaurarão a confiança do mercado”, completou. “No futuro, trabalharemos com o Congresso e os reguladores financeiros para considerar ações adicionais que poderíamos tomar no futuro para fortalecer o sistema financeiro”, finalizou. Não foram fornecidos mais detalhes sobre possíveis mudanças regulatórias ou legislativas.

*Com informações da Agência Reuters