Após indicação para o BC, Gabriel Galípolo é eleito presidente do conselho de administração do Banco do Brasil

Economista foi indicado pela presidente da instituição, Tarciana Medeiros, para assumir a posição; ele também será sabatinado para liderar a Diretoria de Política Monetária do Banco Central

DOUGLAS MAGNO / AFP Gabriel Galípolo é formado em Ciências Econômicas e mestre em Economia Política pela PUC de São Paulo



Após ser indicado para uma das diretorias do Banco Central, o economista Gabriel Galípolo foi escolhido como presidente do conselho de administração do Banco do Brasil. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira, 12, depois do grupo acatar a recomendação da presidente do banco, Tarciana Medeiros, para a posição. Na semana passada, o nome de Galípolo também foi confirmado como indicação para a Diretoria de Política Monetária do BC. Considerado braço direito do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na pasta, ele é formado em Ciências Econômicas e mestre em Economia Política pela PUC de São Paulo. Gabriel Galípolo demonstrou afinidade com a visão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação à condução da taxa de juros. Em diversas entrevistas, o economista afirma que Lula tem autoridade para questionar a taxa Selic, uma vez que recebeu mais 60 milhões de votos e tem experiência no assunto. Ele também teceu críticas ao teto de gastos e participou da produção do novo arcabouço fiscal.