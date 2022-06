Após liminar, Furnas destrava privatização da Eletrobras em reunião de 32 minutos

Breve batalha judicial poderia impedir continuidade do processo de venda da empresa elétrica

Agência Brasil Privatização da Eletrobras deve ser a única a ser concluída durante o governo Bolsonaro



Após a Justiça Federal do Rio de Janeiro derrubar duas liminares que poderiam atrasar ou até mesmo impedir a privatização da Eletrobras, Furnas, uma das subsidiárias da empresa, realizou nesta segunda, 6, a assembleia de debenturistas que permite um investimento de R$ 1,58 bilhão na Madeira Energia, que controla a Usina Hidrelétrica de Santo Antônio. A oferta de ações da Eletrobras pode chegar a R$ 35 bilhões, mas dependia desse aporte para evitar a aceleração da cobrança de dívidas da usina e a execução de garantias dadas pela Eletrobras. O aval dos debenturistas era necessário e foi alcançado após 32 minutos de reunião. Com o aporte, feito por meio de um aumento de capital, Furnas passará a deter 72,4% de participação na companhia, ante 43,06% anteriores. As liminares haviam sido pedidas pela Asef (Associação dos Empregados de Furnas), em processos diferentes. A entidade alega que a convocação da assembleia não respeita o período de antecedência mínima de oito dias e viola o próprio acordo de acionistas; no outro, defende que houve um suposto conflito de interesses na negociação. Furnas nega ambos os pontos de vista.