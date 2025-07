Após reunião, Alckmin afirma que big techs defenderam ‘Pix para todos’

‘Abrimos um bom diálogo com as empresas de tecnologia; o Pix é um sucesso absoluto, acho até que vai ter o Pix no pagamento parcelado’, declarou o presidente em exercício

O presidente da República em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou nesta segunda-feira (21), após reunião com representantes das big techs, que as provedoras defendem um “Pix para todos”. A declaração foi feita após uma reunião na vice-presidência, onde a investigação aberta pelo governo dos Estados Unidos, na semana passada, sobre “relações desleais” por parte do Brasil foi discutida.

“Abrimos um bom diálogo com as empresas de tecnologia. O Pix é um sucesso absoluto, acho até que vai ter o Pix no pagamento parcelado. (…) As big techs falaram que é importante um ‘Pix para todos’, mas é importante é que seja de graça. É um sucesso”, afirmou Alckmin. Alckmin afirmou que a discussão com as big techs foi importante porque elas foram diretamente citadas pelo Departamento de Estado dos EUA. Elas ficaram de encaminhar demandas para o governo Lula. O presidente em exercício disse ainda que “nada impede” a participação de outras empresas no Pix.

Alckmin também falou sobre uma reunião que teve com parlamentares da União Europeia. Segundo ele, houve um avanço sobre o acordo do Mercosul com o bloco europeu. “O acordo é extremamente importante, do ponto de vista econômico, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista de empreendimentos, comércio e geopolítico. É uma mensagem muito forte de apreço pela democracia, paz, livre comércio, multilateralismo e sustentabilidade”, afirmou o presidente da República em exercício.

*Com informações do Estadão Conteúdo

