Aposta simples de SP leva prêmio de R$ 64,2 milhões da Mega-Sena; veja números sorteados

94 apostadores acertaram a quina e ganharam R$ 55.876,02 cada; a quadra teve 9.282 apostas vencedoras de R$ 808,37

Marcelo Casal Jr/Agência Brasil Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3 milhões no próximo sábado



Nessa quarta-feira, 09, a Caixa Econômica Federal sorteou o concurso 2537 da Mega-Sena no valor de R$ 64.250.536,09 e uma aposta simples do Guarujá, litoral de São Paulo, acertou a dezena com os números 12 – 24 – 26 – 31 – 37 – 48. Outros 94 apostadores acertaram a quina e ganharam R$ 55.876,02 cada. A quadra teve 9.282 apostas vencedoras, com valores individuais de R$ 808,37. O próximo sorteio acontece no sábado, 12, no valor de R$ 3 milhões. Para participar basta fazer uma aposta em Lotéricas de todo o país ou pelo site da Caixa até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. A aposta mínima custa R$ 4,50.